Elton John é um dos rostos de um novo anúncio lançado pelo Serviço Nacional de Saúde britânico, que apela à população para que seja vacinada contra a covid-19.

Ao lado do ator Michael Caine, Elton John é visto a participar numa audição falsa de promoção da vacina. A dada altura, canta o êxito 'I'm Still Standing', de 1983.

Ao escutar do realizador que irá ser "contatado mais tarde", o músico reage com sarcasmo: "Com tão pouca antecedência, não arranjam ninguém melhor".

Em declarações posteriores, Elton John - que já recebeu a vacina - afirmou querer tomar parte deste anúncio para "mostrar às pessoas os benefícios de se ser vacinado, e a forma como isso nos protege e aos que amamos".

Veja aqui: