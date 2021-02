Foo Fighters, Iron Maiden e Rage Against the Machine estão entre os 16 nomeados deste ano para o Rock and Roll Hall of Fame. Da lista, fazem também parte nomes como Tina Turner, Jay-Z, Kate Bush ou Mary J. Blige. Os escolhidos, que verão o seu nome inscrito no Hall of Fame numa cerimónia que decorrerá em Cleveland, serão anunciados em maio.

"Esta lista notável reflete a diversidade dos artistas e da música que o Rock and Roll Hall of Fame celebra", disse John Sykes, presidente da fundação esta quarta-feira, "estes nomeados deixaram uma marca indelével no panorama sonoro do mundo e influenciaram inúmeros outros artistas que lhes surgiram depois deles".

Este é o primeiro ano em que os Foo Fighters são nomeados e caso sejam escolhidos será a segunda vez que Dave Grohl vê o seu nome constar do Rock and Roll Hall of Fame, depois de os Nirvana serem selecionados em 2014. Também os Iron Maiden, Jay-Z, Carole King, Fela Kuti, Dionne Warwick e The Go-Go's foram agora nomeados pela primeira vez.

Tal como nos últimos anos, os fãs são chamados a votar, podendo fazê-lo até 30 de abril no site oficial. Os cinco mais votados pelo público figurarão na lista de escolhas ao lado dos artistas eleitos por um painel composto por artistas, musicólogos e membros da indústria musical. Veja a lista completa abaixo.

Mary J. Blige

Kate Bush

Devo

Foo Fighters

The Go-Go's

Iron Maiden

Jay-Z

Chaka Khan

Carole King

Fela Kuti

LL Cool J

New York Dolls

Rage Against the Machine

Todd Rundgren

Tina Turner

Dionne Warwick