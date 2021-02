Fernando Tordo está infetado com covid-19 e encontra-se internado.

De acordo com o manager do artista, Pedro Barros, o músico de 72 anos testou positivo à covid-19 no final do mês de janeiro, encontrando-se internado desde então no Hospital da Luz, em Lisboa.

De acordo com comunicado publicado nas redes sociais de Fernando Tordo, o seu estado é descrito como "estável" e o músico encontra-se "livre de perigo e com previsão de alta para muito brevemente".

Em dezembro, Tordo lançou com Paulo de Carvalho a canção 'O Possível Natal', numa alusão à vivência da quadra natalícia em contexto covid.