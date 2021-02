Britney Spears deixou uma mensagem aos seus fãs, após a estreia de um novo documentário que analisa a disputa que a opõe ao seu pai.

Ao lado de um vídeo antigo que a mostra a dançar ao som do êxito 'Toxic', Britney Spears declarou que irá sempre "gostar de estar em palco", mas acrescentou: "Estou a aprender a ser uma pessoa normal".

"Cada pessoa tem a sua história e a sua opinião sobre as histórias de outras pessoas. Todos nós temos vidas muito belas e muito diferentes. A vida de uma pessoa não tem nada a ver com o que pensamos que sabemos sobre ela", continuou.

Produzido pelo jornal The New York Times, "Framing Britney Spears" coloca a nu as polémicas que envolvem a vida da artista, que há 13 anos tem a sua vida financeira controlada pelo pai, Jamie Spears.

O namorado da cantora, Sam Asghari, já reagiu ao filme: "Agradeço todo o amor e apoio que ela tem recebido dos fãs de todo o mundo, e mal posso esperar pelo nosso futuro normal e incrível juntos".