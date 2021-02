Perguntaram a David Crosby (The Byrds e Crosby, Stills, Nash & Young) o que pensa da atitude da cantora e compositora Phoebe Bridgers, que terminou a sua atuação no programa "Saturday Night Live", tentando destruir a sua guitarra em pose rock and roll.

A resposta do músico de 79 anos, no Twitter, foi lacónica: "patética". Dois dias depois, a própria artista de 26 anos interpelou o veterano, denominando-o de "little bitch", algo como "cobardezinho" ou "medroso".

Crosby justificou a sua posição: "as guitarras são para fazer música. Quero lá saber se houve outros a fazer isto antes... Continua a ser estúpido". Acrescentou depois que foi a "encenação" que mais o desagradou.

Recorde aqui a atuação: