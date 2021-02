Dave Grohl, dos Foo Fighters, enumerou os seus três álbuns clássicos preferidos para aulas de música à distância. Em entrevista à BBC, o músico norte-americano escolheu um disco óbvio, outro de peso e um terceiro bastante inesperado.

"Bom, vão querer ter o 'Sgt. Pepper's [Lonely Heart's Club Band]' dos Beatles, porque esse álbum ainda é tão eficaz quanto era no dia em que saiu", começou por dizer, "mas se quiserem ser bateristas, vão querer o 'Back In Black' dos AC/DC. É a bateria rock mais elementar".

Surpreendentemente, Grohl escolheu também a banda sonora do filme "Saturday Night Fever", que inclui canções como 'Stayin' Alive', 'How Deep is Your Love' ou 'Night Fever', dos Bee Gees. "Também gosto de festa de vez em quando. Gosto de dançar", disse o músico, "se puserem esse disco vão sentir que é sábado à noite mesmo que seja segunda-feira de manhã".