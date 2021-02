A cantora norte-americana Mary Wilson, que fez parte do grupo The Supremes, morreu hoje aos 76 anos em Las Vegas, nos Estados Unidos, informou o seu representante Jay Schwartz.

O mesmo não adiantou mais detalhes sobre a morte de Mary Wilson, que com Diana Ross e Florence Ballard formaram o primeiro grupo de sucesso The Supremes.

Wilson manteve-se no grupo até este ser oficialmente dissolvido pela Motown em 1977.

A primeira canção do grupo que vendeu um milhão de cópias, "Where Did Our Love Go", foi lançada em 17 de junho de 1964.

Outros êxitos assinados pelo grupo são 'Baby Love', 'Back In My Arms Again' ou 'You Keep Me Hangin' On'.