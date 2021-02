Mariza partilhou, nas redes sociais, um poema escrito pelo seu filho, Martim, de 9 anos.

"O dono do meu coração cresceu e decidiu escrever um poema para a mãe cantar. A mãe babada não aguentou... E decidiu mostrar", escreveu a fadista.



"Os filhos nunca cheiram mal aos pais (como dizem lá na minha Moirama). Claro que a mamy deu um toque", explica Mariza, antes de partilhar o poema do seu filho, que diz já ter registado (no IGAC), de forma a proteger os direitos de autor.

Mariza lançou em 2020 o álbum "Mariza Canta Amália". No mesmo ano, assinalou 20 anos de percurso. Amigos, companheiros de trabalho e a própria Mariza contaram nas páginas do Expresso como começou a sua história artística.