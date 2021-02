Em entrevista ao Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Manel Cruz defendeu o papel na empatia no diálogo com os outros.

Assumindo-se como politicamente "mais à esquerda", o músico realça contudo que "para ser de esquerda não basta andar com cravo na lapela". "A falta de empatia determina mais a conversa do que a opção política", defende o músico do Porto, com percurso feito nos Ornatos Violeta, Pluto, Supernada e Foge Foge Bandido, e que em 2019 lançou "Vida Nova", o seu primeiro álbum a solo.



“A luta hoje é a empatia. Nós precisamos de confiar nos outros. Não confiar é não existir. Temos a obrigação de sermos empáticos, senão não nos podemos queixar do estado das coisas”, acrescenta.

Ouça esta resposta de Manel Cruz pelos 16 minutos e 35 segundos do Posto Emissor.