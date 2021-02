Dino D'Santiago partilhou com os seus seguidores uma boa nova: o nascimento do seu primeiro filho, Lucas.

O bebé nasceu no passado dia 6 de fevereiro e, apesar de devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, não ter podido assistir ao parto, o músico agradece a todos os que o ajudaram, a si e à sua companheira, naquele dia e durante a gestação de Lucas.

"Quem me conhece sabe o quanto sonhei com este dia. Sempre imaginei como seria quando ele chegasse...mas por vivermos tempos difíceis devido à covid-19 e pelo facto de o nosso filho ter decidido nascer bem mais cedo do que o planeado, não tive a oportunidade de assistir de perto ao seu nascimento", escreve Dino D'Santiago. "Durante estas 37 semanas de gestação o Lucas foi abençoado com muito amor, e um grupo de pessoas que garantiram diariamente que a sua chegada fosse o mais segura e confiante possivel", acrescenta.



Veja aqui as mensagens de Dino D'Santiago, que agradece "todo o amor" recebido por estes dias.