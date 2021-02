Dave Grohl deu uma entrevista ao NME, na qual apelidou a invasão ao Capitólio por parte de apoiantes de Donald Trump como "a cena mais louca que vi em toda a minha vida".

O músico encontrava-se em estúdio aquando da invasão, no passado dia 6 de janeiro. "Os meus amigos não me estavam a enviar links para notícias, mas fotografias das pessoas que tinham entrado no Capitólio", disse.

"Pareciam os maus nos desenhos animados. O tipo com o chapéu de chifres de búfalo, o outro a roubar o púlpito... Primeiro nem me apercebi da gravidade, depois caí em mim".

Grohl comparou, ainda, esta invasão a um protesto ocorrido nos anos 80, contra o então presidente Ronald Reagan.

"O National Mall estáva cheio de gente à espera de ver o fogo de artifício, mas no canto havia um concerto punk com os Dead Kennedys, os Scream, várias bandas", contou.

"Comparadas com as pessoas que invadiram o Capitólio, não eram nada. Nós considerávamo-nos protestantes pacíficos, éramos contra a conservadora administração Reagan. Mas a invasão do Capitólio foi a cena mais louca que vi em toda a minha vida".