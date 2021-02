Apesar de a sua prestação como Joker em "Esquadrão Suicida" (2016) ter sido alvo de muitas críticas, Jared Leto vai voltar a vestir a pele do vilão no filme "Zack Snyder's Justice League", um "director's cut" do filme de 2017 "Justice League" (em português, "Liga da Justiça").

Apresentando um visual diferente do que no primeiro filme em que foi Joker, o ator e músico norte-americano aparece, nestas fotos de promoção cedidas pelo realizador à imprensa, de bata de hospital.



Zack Snyder avançou já que, noutras cenas, o Joker de Leto envergará um colete à prova de bala ornamentado com os distintivos de polícias mortos por si. "São os seus troféus", explicou à revista Vanity Fair.

"Zack Snyder's Justice League" tem estreia marcada na HBO a 18 de março

Zack Snyder