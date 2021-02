A atuação do canadiano The Weeknd no intervalo da Super Bowl, este domingo, está a merecer rasgados elogios mas está também a tornar-se um campeão de memes divertidos.

As piadas centram-se particularmente no momento em que o músico entra num labirinto de luzes, para cantar o êxito 'Can't Feel My Face', e aproxima a câmara que o filma da sua cara.

"O que o meu micro-ondas vê", "a minha mãe no FaceTime" ou "eu numa festa a correr para a casa de banho para ir vomitar" são algumas das piadas feitas pelos fãs. Veja abaixo.