No Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Manel Cruz falou sobre algumas das questões fraturantes do momento.

A propósito da discussão sobre a existência ou não de racismo em Portugal, o músico do Porto afirma: "Tu és ainda filho do colonialismo e há 40 e tal anos as mulheres ainda não votavam. É evidente que vais ser racista e machista porque é a cultura.Não é pela cultura que queremos lutar, queremos lutar por uma boa cultura”

Ouça, cerca da 1 hora e 6 minutos de conversa, Manel Cruz a defender que haja "uma discussão honesta" sobre este problema que considera "muito complexo e de todos".