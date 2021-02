Elza Soares anunciou, nas redes sociais, ter já tomado a vacina contra a covid-19.

Declarando-se “V.A.C.I.N.A.D.A”, a cantora de 90 anos comemorou publicamente "o feito da ciência, que venceu o medo, o negacionismo e a desinformação".

"Com esperanças no coração, braço pronto, a bandeira do meu Brasil nas mãos, o pensamento em cada brasileiro que ainda aguarda sua vez chegar e sem furar a fila da vacinação. Precisamos imunizar toda a nossa população que tem o mesmo direito a vida que todxs nós", escreveu.

"Muito obrigada aos cientistas, profissionais da saúde e aos servidores públicos que trabalharam nessa conquista, obrigada. Essa seringa cheia de esperanças rompeu a pele do meu braço e fez correr vida em meu sangue, pelas mãos abençoadas de um profissional da saúde".