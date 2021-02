Naquele que é provavelmente um dos vídeos mais estranhos e "metálicos" de 2021, uma empresa de construção do Quebeque partilhou um vídeo das suas retroescavadoras a "dançar" ao som de 'Nothing Else Matters', dos Metallica.

Julien Ares, sobrinho do dono da Bertrand Ostiguy Inc., foi o realizador desta coreografia. "O meu tio teve esta ideia há muito", disse à CTV News.

"Fizemos uma chamada por Zoom no Natal e a ideia surgiu. Rimo-nos, mas ficámos a pensar nisso a noite toda".

A escolha do tema prendeu-se com o facto de "as retroescavadoras serem demasiado grandes, e não conseguirem fazer movimentos rápidos".

Veja o vídeo: