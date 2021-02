Pela primeira vez em 71 anos de vida e quase 50 de carreira, Bruce Springsteen aceitou fazer publicidade.

Cortejado ao longo de uma década por Olivier François, responsável de marketing da Jeep, o 'Boss' é o protagonista do anúncio da marca de automóveis feito a pensar na Super Bowl - a final da liga de futebol americano, que se joga este domingo, opondo Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs.

O anúncio, que conta com música criada por Springsteen e o produtor Rob Aniello, tem como tema a necessidade de união, uma abordagem reminiscente da toada do discurso de tomada de posse presidencial de Joe Biden, no mês passado. Intitulado "The Middle", o spot conta também com as palavras de Springsteen: "O chão que pisamos é comum. Precisamos de chegar lá. Conseguimos subir ao cume da montanha, atravessar o deserto... e vamos cruzar esta divisão".

Veja aqui: