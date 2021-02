São uma das grandes bandas norte-americanas mais assíduas em palcos portugueses, desde que, há 28 anos se estrearam com um concerto no Estádio de Alvalade, em Lisboa. Foi a 16 de junho de 1993.

Antes de um concerto incendiário, que encerrou com o clássico 'Enter Sandman', o baterista Lars Ulrich deu uma entrevista à RTP, na qual disse que ainda não tinha visto grande coisa de Lisboa porque chegara há apenas quatro horas.

“Os promotores diziam-nos que era difícil vir, mas nós fizemos finca-pé: 'desta vez vamos a Lisboa'”. Veja e recorde as declarações do músico no vídeo abaixo.