Convidado do mais recente Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Manel Cruz foi convidado a comentar a polémica em torno de Marilyn Manson, acusado há dias de abuso sexual por parte da ex-namorada, a atriz Evan Rachel Wood, e várias outras mulheres.

Ressalvando que lhe é impossível "averiguar o caso em particular", o músico do Porto defende que "antes de cancelar o artista, era importante dar um exemplo de ponderação e tentar diluir este novo pensamento populista”.



“Parece que voltámos à Idade Média, em que se crucifica ou absolve alguém mediante a vontade do povo”, alerta. "Não podemos achar que enforcamos o gajo e o assunto está resolvido."

Ouça a longa resposta de Manel Cruz sobre a "cancel culture" cerca da 1 hora de conversa.