O primeiro concerto dos Pearl Jam em Portugal aconteceu a 24 de novembro de 1996, no Pavilhão de Cascais, com a banda norte-americana a trazer consigo o quarto álbum, "No Code", editado poucos meses antes.

No final de um espetáculo que passou por clássicos como 'Dissident', 'Daughter', 'Jeremy' ou 'Alive', os fãs estavam extasiados com a prestação de Eddie Vedder, "o Deus da nossa geração", e companhia.

A reportagem da RTP, que pode ser vista abaixo, junta declarações de admiradores do grupo de Seattle e de Zé Pedro, falecido guitarrista dos Xutos & Pontapés. "Não não vamos dormir mais" ou "rasgaram-lhe a camisa, sangue na cara, mas não lhe aconteceu mais nada” foram alguns dos depoimentos mais entusiasmados.