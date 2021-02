Steven Wilson deu uma entrevista à revista "Under the Radar", na qual teceu duras críticas ao estado atual do rock e aos Greta Van Fleet.

Para o ex-Porcupine Tree, a música feita com guitarras é, hoje em dia, "algo aborrecida". "Mas vivemos num mundo eletrónico. Todo o som que escutamos, diariamente, é eletrónico", acrescentou.

"Que espaço há para a guitarra, para o baixo ou para a bateria num mundo assim? Cada vez menos. [Mas] Gosto da ideia de que a música continua a evoluir e a chatear velhos como eu, porque está a ir numa direção que não nos é tão familiar".

"Quando os Greta Van Fleet são a melhor banda nova", continuou, "sabes que o rock morreu. A melhor música com guitarras não está no mainstream".

Não é a primeira vez que Steven Wilson se "atira" aos Greta Van Fleet. Em 2019, o músico apelidou o grupo de "horrendo". "São uma anedota, uma boy band", disse então.