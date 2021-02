Nick Cave partilhou alguns detalhes acerca do próximo álbum de estúdio dos Bad Seeds, "CARNAGE".

Recorde-se que, no mês passado, Cave confirmou ter estado em estúdio com Warren Ellis para trabalhar no sucessor do aclamado "Ghosteen".

O músico australiano foi forçado a cancelar as datas da sua digressão europeia (que iria passar por Portugal), devido à pandemia da covid-19, o que lhe deu "tempo" para "fazer um novo disco".

No website "The Red Hand Files", Cave respondeu a um fã que queria saber mais acerca de "CARNAGE": "Que tal isto? Um disco brutal mas muito bonito cravado numa catástrofe comunitária", escreveu.

O disco, ainda sem data de lançamento, será o 18º da carreira dos Bad Seeds.