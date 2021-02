Numa longa entrevista ao Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Manel Cruz falou sobre a sua chegada recente às redes sociais e sobre a forma como lida com comentários agressivos.

"Reajo mal. Eu não tenho feitio para esta coisa", confesso. "Gosto de estar à vontade e ser eu, dizer o que acho em qualquer sítio", continua. "As pessoas respondem num tom com que não responderiam [se estivessem] sozinhas com a pessoa. Tentei outra via, apelar à calma sem disparatar, porque eu também sou impulsivo".

Ouça pelos 10m 35s Manel Cruz a explicar, entre outras questões, por que razão apagou a sua conta de Instagram, aplicação da qual dava por si a sair "exaltado".