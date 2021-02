Os Moonspell partilharam uma playlist com as canções que mais influenciaram o grupo.

As escolhas de Fernando Ribeiro, Pedro Paixão, Ricardo Amorim, Aires Pereira e Hugo Ribeiro não se cingem exclusivamente ao mundo do metal, havendo espaço para outras propostas de outros campos - casos dos The Cure, Doors, Pink Floyd, Echo & The Bunnymen ou Depeche Mode.

No que ao rock mais pesado diz respeito, encontram-se temas de artistas como os Cradle of Filth, Queen, Nine Inch Nails, Type O Negative, Deftones, Tool ou Bathory. No total, 4h e 37 minutos de música espalhadas por 50 canções, 10 por cada membro dos Moonspell.

Ouça-a aqui: