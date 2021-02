Sia pediu desculpas públicas após o seu controverso filme, "Music", ter sido nomeado para dois Globos de Ouro.

O filme tem merecido duras críticas pela sua representação de pessoas com autismo, e pelo facto de Sia ter recorrido a uma atriz que não se encontra dentro do espectro, a sua colaboradora habitual Maddie Zigler.

"Prometo que vos tenho ouvido", escreveu, no Twitter. "A partir de agora haverá um aviso no início do filme. Peço desculpa. Ouvi as pessoas erradas, e isso é da minha responsabilidade. A minha pesquisa não foi suficiente".

Pouco após o pedido de desculpas, Sia apagou a sua conta no Twitter. A sua reação contrasta com a de há algumas semanas, quando a cantora reagiu de forma defensiva em relação aos críticos: "Porque é que não veem o filme antes de o julgarem?", escreveu então.