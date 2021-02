Os Foo Fighters editam esta sexta-feira o seu novo álbum, "Medicine at Midnight".

O disco, sucessor de "Concrete and Gold" (2017) e o 10º da carreira da banda, é descrito por Dave Grohl como o seu álbum mais "dançável" - o guitarrista e vocalista chega a compará-lo a "Let's Dance", de David Bowie.

Gravado numa casa abandonada em Encino, na Califórnia, "Medicine at Midnight" foi precedido pelos singles 'Shame Shame', 'No Son of Mine' e 'Waiting on a War'. Ouça-o aqui: