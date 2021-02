Os Linda Martini acabam de revelar uma nova canção, de título 'E Não Sobrou Ninguém'.

O tema foi gravado em Lisboa, em janeiro deste ano, e tem por inspiração o poema do mesmo título de Martin Niemöller sobre a ascensão do Nacional Socialismo na Alemanha.

Nascido na Alemanha em 1892, Martin Niemöller foi um pastor luterano que, pela sua oposição ao regime de Adolf Hitler, esteve preso em dois campos de concentração entre 1938 e 1945. O autor é amplamente citado pelo seu poema 'E Não Sobrou Ninguém'.

Sobre a sua canção, escrevem os Linda Martini: "É uma reflexão sobre eventos recentes e sobre séculos de atrocidades, injustiça, preconceito e discriminação para com seres humanos que não se enquadram na etnia, género, religião, posição social ou comportamento sexual dominante."

"A cor da nossa pele, com quem nos deitamos, o que temos entre as pernas, que língua falamos, em que país nascemos, a que Deus rezamos, quanto ganhamos por mês. Nada disto nos define, nada disto nos faz melhores pessoas", completam.

Ouça aqui a nova canção da banda portuguesa.

Leia aqui a letra de 'E Não Sobrou Ninguém', a canção dos Linda Martini.



E NÃO SOBROU NINGUÉM



"Preto, negro, de cor escura

Branco ou cor-de-rosa, como cal em pedra dura

Chinês made in Taiwan, amarelo, olhos em bico

Um cigano, um do leste e um zuca

Entram num bar com um ar aflito



Por cada braço em riste

Será que te riste

Ou levaste a sério?

Quando vierem por ti amanhã

Vais gritar “ai mamã, ai mamã

Cresceu-me um império de ódio no cu!”



Ai, que te roubam o trabalho

A mulher, o salário, ai

A bandeira, o país

Ai, a culpa é dos outros

Tu pagas impostos, não é?

Só queres ser feliz



A minha pele é cor de água

A minha pele é cor de vidro

A minha pele é cor de mágoa

Um tom qualquer desconhecido



A tua pele é cor de pó

A tua pele é cor de mofo

A tua pele é uma cor só

Um tom qualquer, eu nem te oiço"