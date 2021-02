Depois de ter vindo a público que Rita Ora celebrou o seu 30º aniversário com uma festa num restaurante londrino, em novembro passado, em pleno confinamento imposto na capital inglesa devido à pandemia de covid-19, a artista perdeu cerca de 200 mil seguidores na rede social Instagram.

Esta quinta-feira, Ora apagou todas as fotografias que tinha no seu perfil, seguido agora por 16 milhões de pessoas, e regressou, horas depois, anunciando a edição de um novo EP chamado "Bang", a 12 de fevereiro, em colaboração com Imanbek, David Guetta, Gunna e Khea.

A polémica em torno da festa de aniversário, que contou com a presença de 30 pessoas, tomou outras proporções recentemente, com o NME a revelar que a artista pediu à gerência do restaurante, Casa Cruz, que desligasse as câmaras de segurança. A polícia foi chamada ao local e a artista pagou uma multa de 10 mil libras (11 e 500 euros), tendo depois pedido desculpa pela atitude.