Manel Cruz é o convidado da semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Lia Pereira, a partir do Porto, a voz dos Ornatos Violeta e numerosos outros projetos fala sobre as canções que escreveu durante o último ano e da sua ligação com as redes sociais, às quais chegou há relativamente pouco tempo e onde procura estabelecer uma comunicação baseada no diálogo e na empatia.

A atuação do Ministério da Cultura durante a crise causada pela pandemia, as iniciativas para ajudar outros músicos e profissionais do meio do espetáculo (leiloando uma guitarra para ajudar dois bares do Porto, por exemplo) e a luta dos trabalhadores da Casa da Música foram outros dos temas abordados na conversa com Manel Cruz.

Neste episódio do Posto Emissor, falámos ainda da polémica em volta de Marilyn Manson, acusado pela atriz Evan Rachel Wood e várias outras mulheres de abuso sexual e outros maus tratos, e do álbum de estreia dos novatos Black Country, New Road.

A apresentação do 46º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira. A edição multimédia é de Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.