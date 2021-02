Bebe Rexha veio a público desmentir os rumores que davam conta da sua própria morte, nas redes sociais.

Nos últimos dias circularam fake news que davam conta de que Rexha havia falecido, devido a uma sobredose de drogas.

"Fico fora da internet durante três dias, e não só morri como morri de overdose?", exclamou, no Twitter.

Aquando da sua publicação, a frase "bebe rexha morta" era a terceira mais pesquisada naquela rede social.

A artista reagiu com espanto e indignação - sobretudo com algumas publicações que mencionam a sua família - mas também com algum humor. "Sou um fantasma. Estou a 'tweetar' a partir do teu armário", escreveu.

Veja aqui: