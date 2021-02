Susan Rubio, senadora do estado da Califórnia, escreveu uma carta na qual exige que Marilyn Manson seja investigado pelas autoridades na sequência das várias acusações de abusos sexuais feitas contra si.

Na carta, entregue a Monty Wilkinson, Procurador-Geral dos Estados Unidos, e a Christopher Wray, Diretor do FBI, a senadora pede que o Departamento Federal de Investigação daquele país "se encontre com as alegadas vítimas imediatamente, de forma a investigar estas acusações".

Notando ser igualmente vítima de violência doméstica, Susan Rubio acrescenta ainda que "caso estas alegações sejam verdade, e não se proceda a qualquer investigação, estaremos a falhar perante as vítimas e a permitir que outro criminoso continue a abusar de vítimas insuspeitas".

