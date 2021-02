Rita Redshoes abordou as dificuldades atravessadas pelos profissionais da música em tempos de pandemia. À revista "Caras", a artista afirma que "a profissão de artista, em qualquer das áreas - seja músicos, técnicos de som, de luz ou de montagem, por exemplo -, é inconstante, nunca se sabe bem como é o dia de amanhã".

"Eu ainda tenho algumas fontes onde posso beber água, mas há muita gente que não tem maneira de equilibrar as finanças, e essas pessoas estão a passar mal, porque também têm famílias", acrescenta.

"O facto de ser autora gera sempre direitos", diz a cantora-compositora. "Nos anos em que tive mais trabalho juntei dinheiro para alguma eventualidade. Recorro a esse pé de meia para pagar as contas e sustentar-me, não só em situação de pandemia, mas quando a carreira tem menos atividade. Infelizmente, os meus pais acabam por ter de me ajudar, quer com alimentação ou com outras coisas. Não sei quando irei voltar a trabalhar, e isto não é uma fonte inesgotável", ressalva.



Para Rita Redshoes, o mais importante neste momento é apostar na união e na ajuda ao outro. "A minha preocupação não é a ausência de concertos, é que cuidemos uns dos outros para termos as nossas vidas de volta", afirma. "Nos últimos meses perdeu-se esperança, há muita desilusão, desunião e zangas, há falta de liberdade e muita mágoa", comenta. "Não sei quanto tempo vai ser necessário até recuperarmos o que se perdeu".



Rita Redshoes refere ainda que não tem uma data de edição para o seu novo disco, que deveria ter saído em maio de 2020.