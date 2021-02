O ator Dustin Diamond, falecido esta segunda-feira aos 44 anos, tinha apenas um último desejo: conhecer o baixista dos Tool, Justin Chancellor.

Diamond, conhecido por interpretar a personagem de Screech na mítica série "Já Tocou", queria "poder falar com o Justin Chancellor sobre música", de acordo com um seu amigo, Dan Block.

"Ele estava a aprender a tocar várias canções dos Tool e queria começar uma banda de tributo", afirmou Block ao "The Sun". "Estava a fazer isso antes de lhe ser diagnosticado um cancro. Via vídeos no YouTube e acompanhava com o baixo".