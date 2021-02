Matthew McConaughey é a estrela de um novo anúncio da Doritos, com banda-sonora dos Queen.

Ao som de 'I Want to Break Free', o ator é visto a desempenhar tarefas como passear o cão ou beber o café pela manhã, com grau acrescido de dificuldade - dado apresentar-se em duas dimensões.

"Nos últimos tempos não me tenho sentido eu próprio", diz. O apresentador Jimmy Kimmel também marca presença no anúncio, que será transmitido durante a Super Bowl, que se realiza no domingo.

Veja aqui: