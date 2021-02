"Music", o polémico filme de Sia sobre uma jovem autista, está entre os nomeados para os Globos de Ouro, prémios norte-americanos de cinema e televisão, anunciados esta quarta-feira. Também Trent Reznor surge na lista de nomeações, pelas bandas sonoras dos filmes "Mank" e "Soul".

Enquanto "Music" concorre aos prémios de Melhor Filme Musical ou de Comédia e Melhor Atriz num Filme Musical ou de Comédia (Kate Hudson), o líder dos Nine Inch Nails concorre consigo próprio, junto com o parceiro habitual Atticus Ross, na categoria de Melhor Banda Sonora Original.

Ao prémio de Melhor Canção Original concorrem 'Fight for You' de H.E.R. ("Judas and the Black Messiah"), 'Hear My Voice' de Daniel Pemberton ("Os 7 de Chicago"), 'Io Sí (Seen)' de Diane Warren ("Uma Vida à Sua Frente"), 'Speak Now' de Leslie Odom Jr. e Sam Ashworth ("One Night in Miami") e 'Tigress & Tweed' de Andra Day e Raphael Saadiq ("The United States vs. Billie Holiday").

Também "Ma Rainey's Black Bottom", filme biográfico sobre Ma Rainey, considerada a mãe do blues, está nomeado para vários prémios, incluindo Melhor Ator Dramático (Chadwick Boseman) e Melhor Atriz Dramática (Viola Davis).

"Soul" está nomeado para Melhor Filme de Animação e o ator Riz Ahmed concorre ao galardão de Melhor Ator Dramático pelo filme "Sound of Metal", sobre a vida de um baterista de heavy metal que começa a perder capacidade auditiva.

Entre os filmes que recolheram mais nomeações, estão "Mank", "Nomadland", "Uma Miúda com Potencial" e "Borat, o Filme Seguinte". Na categoria de televisão, as série com mais nomeações são "The Crown", "Ozark", "Schitt's Creek", "The Undoing" e "The Great". Siga o link para conhecer os grandes destaques dos Globos de Ouro 2021.