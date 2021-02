Foi esta quarta-feira anunciado um concerto de The Weeknd na Altice Arena, em Lisboa, a 25 de outubro de 2022. A organização é da Everything Is New.

O espetáculo integra a "The After Hours World Tour" e os bilhetes, comunica a promotora, serão colocados à venda na próxima segunda-feira, 8 de fevereiro, às 9h.

A digressão europeia de 2022 do artista norte-americano tem início em setembro, na Finlândia, percorrendo a maior parte da Europa continental e o Reino Unido (5 datas na O2 Arena). O concerto português acontecerá entre apresentações em Madrid e Barcelona, no país vizinho.

The Weeknd, nome artístico de Abel Tesfaye, lançou em março do ano passado o seu quarto álbum, "After Hours", que gerou o sucesso 'Blinding Lights', uma das canções mais ouvidas em 2020. A 7 de fevereiro deste ano, o artista irá atuar no cobiçado intervalo da Super Bowl, a final do liga de futebol americano. Dois dias antes, lança o seu primeiro 'best of', uma compilação intitulada "Highlights".

O músico passou duas vezes por Portugal, ambas em contexto festivaleiro: em 2012 no NOS Primavera Sound, no Porto; em 2017 no NOS Alive, em Algés.