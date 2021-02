O rapper Silento, autor do êxito 'Watch Me', foi detido e acusado de matar o seu próprio primo.

A 21 de janeiro, as autoridades responderam a um pedido de emergência por volta das 3h30 da madrugada, após um tiroteio. À chegada ao local, depararam-se com o corpo de Frederick Rooks, com vários ferimentos de bala visíveis.

Não é a primeira vez que Silento se vê sob a mira da polícia; em agosto, por acusado de agressão com arma branca após entrar numa casa em Los Angeles empunhando um machado. Um dia antes, havia sido detido por violência doméstica, e em outubro foi novamente detido por circular muito acima do limite de velocidade.