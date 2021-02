Morreu o fotógrafo Ricky Powell, considerado o "quarto Beastie Boy".

Powell, de 59 anos, foi o autor de algumas das fotografias mais emblemáticas do trio rap. De acordo com o website HipHopDX, terá sofrido uma paragem cardíaca.

Os seus trabalhos figuraram em várias publicações de renome, como o "New York Times" e o "Village Voice", e foi também o autor de vários livros de fotografia.

Powell teve ainda um programa de televisão intitulado "Rappin' With the Rickster", no qual entrevistou nomes como os Sonic Youth ou o empresário hip-hop Russell Simmons. Em 2020, foi lançado um documentário sobre a sua carreira, "Ricky Powell: The Individualist".