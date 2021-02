Morreu Dustin Diamond, ator conhecido por interpretar o papel de "Screech" na série "Já Tocou".

Dustin, de 44 anos, estava a lutar contra um cancro nos pulmões.

O ator começou a sua carreira com apenas 11 anos, idade com que entrou na série "Good Morning, Miss Bliss", do Canal Disney, que mais tarde se converteria em "Já Tocou".

Após uma infância e adolescência de sucesso, Dustin não conseguiu manter o mesmo ritmo na idade adulta, obtendo poucas participações em filmes e séries. Em 2006, lançou um vídeo pornográfico intitulado "Screeched: Saved by the Smell".

Ao longo dos últimos anos, Dustin participou sobretudo em reality shows, como "Big Brother". Voltou a ser notícia em 2015, ao ser condenado a dois anos de prisão por participar numa luta com arma branca.