Jared Leto, dos Thirty Seconds to Mars, recordou um "pequeno jantar" que deu na sua mansão em Hollywood e que contou com uma atuação de Billie Eilish e do irmão Finneas, quando ainda não eram conhecidos do público.

Depois de revelar, em entrevista ao talk show de James Corden, que quase assinou contrato com Eilish e o irmão, o músico e ator contou: "perguntei-lhes 'querem vir tocar um par de canções?' e eles disseram 'claro que sim'. Apareceram com um PA da Guitar Center e tocaram a música mais bonita e de partir o coração, que não deveria ter soado tão bem quanto soou - era impossível soar tão bem".

"Lembro-me que o Leo DiCaprio estava lá, junto com mais alguns amigos, e ficaram tipo 'onde é que encontras estas pessoas e quem são eles?'", acrescenta, "estava toda a gente de queixo caído - 12 convidados, no máximo, na minha casa na colina".

O músico não poupa nos elogios a Eilish e ao irmão, dizendo: "a música é uma coisa, mas penso que eles são acima de tudo incrivelmente inteligentes, verdadeiramente empáticos e genuinamente boas pessoas. Gosto muito deles".