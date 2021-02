O realizador David Lynch "trollou" os seus fãs, com a promessa de um "grande anúncio" na internet.

Lynch tem passado o último ano a partilhar o estado do tempo no seu canal do YouTube, e na emissão de domingo afirmou: "Não hoje, mas amanhã, terei um grande anúncio para fazer".

De imediato os rumores começaram a circular: Lynch poderia estar prestes a anunciar uma nova temporada de "Twin Peaks" ou, até, um novo projeto.

Puro engano: o que o realizador anunciou foi: uma pausa das suas atualizações meteorológicas, antes de voltar atrás na decisão devido ao entusiasmo dos fãs. "Obrigado por haver pessoas como vocês no mundo", disse.