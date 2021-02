Vicky Cornell, viúva de Chris Cornell, revelou que está a ser preparado um segundo álbum póstumo do malogrado vocalista dos Soundgarden.

No passado mês de dezembro, chegou às lojas "No One Sings Like You Anymore", disco com dez versões cantadas por Chris Cornell.

Agora, em entrevista ao programa radiofónico The Rizzuto Show, Vicky Cornell afirmou que existe um segundo volume deste trabalho, masterizado e ordenado pelo próprio Chris Cornell.

"Como ele era um escritor muito prolífico, temos a sorte de nos ter deixado muita música", explicou Vicky Cornell. "Não completamente acabada, mas temos o suficiente para podermos trabalhar. E o material tem todo a marca dele."

Em "No One Sings Like You Anymore", Chris Cornell canta versões de Prince (’Nothing Compares 2 U’), John Lennon (‘Watching The Wheels’) ou Janis Joplin (‘Get It While You Can’), algumas das canções que mais o marcaram. Ainda não é conhecido o alinhamento do seu sucessor.