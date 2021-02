Tony Bennett revelou que sofre da doença de Alzheimer.

Num artigo publicado pela AARP Magazine, o cantor partilhou os pormenores da sua luta contra a doença.

"A vida é uma dádiva, mesmo com Alzheimer", afirmou o veterano, agradecendo à sua mulher, Susan, e à restante família pelo apoio que lhe têm prestado.

Apesar da doença, que lhe foi diagnosticada em 2016, Tony Bennett concluiu as gravações de um novo disco de standards jazz com Lady Gaga. O álbum sucede a "Cheek to Cheek", a primeira colaboração com a artista, e deve sair na próxima primavera.

Segundo o artigo, Tony Bennett ainda não sofre de desorientação espacial, depressão ou episódios de agressividade. Contudo, outros sintomas apontam para a deterioração do seu estado.

O autor da reportagem diz ter visto imagens não editadas do documentário sobre as gravações do novo disco de Tony Bennett com Lady Gaga e que "a dor e a tristeza" na cara da cantora, ao aperceber-se da fragilidade do amigo, são evidentes.