Nuno Gonçalves, dos GIft, confessou, em entrevista ao Posto Emissor, que, em parte, a nova aplicação da banda (REV) nasceu como reação à "ditadura do gosto" de plataformas de streaming como o Spotify ou YouTube.

"É importante traçarmos o nosso próprio caminho", defende o músico, "uma banda que seja inovadora sonicamente, que tenha músicas fantásticas, com 100 amigos no Facebook, é muito difícil pertencer a um cartaz de um festival de verão. E isso uma ditadura de gosto que me afeta enquanto consumidor e obviamente enquanto criador".

Ouça a partir dos 3m 24s.

