A atriz Evan Rachel Wood acusou diretamente Marilyn Manson de abuso sexual e manipulação.

Depois de ter afirmado, mais de uma vez, ter sido vítima de uma relação abusiva, sem especificar o nome do companheiro, a norte-americana veio agora confirmar que se trata de Brian Warner, o músico com quem namorou durante três anos, de 2007 a 2010.

"Ele começou a seduzir-me quando eu ainda era adolescente e depois abusou de mim, de forma terrível, durante anos. Fez-me uma lavagem ao cérebro e manipulou-me para ser submissa. Estou cansada de viver com medo de retaliações, calúnias ou chantagem. Estou aqui para denunciar este homem perigoso e as muitas indústrias que o protegeram, antes que ele destrua mais vidas. Apoio as muitas outras vítimas que agora deixarão de estar em silêncio."

Desde a mensagem de Evan Rachel Wood, pelo menos quatro outras mulheres já afirmaram terem sido, também, vítimas de abuso sexual por parte de Marilyn Manson, acusando-o ainda de tortura e enclausuramento. Uma das mulheres alega ainda que o artista coleciona memorabilia nazi. Veja aqui os seus testemunhos.