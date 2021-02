Acabou mal a atuação de Machine Gun Kelly no último episódio do programa "Saturday Night Live".

O músico, que foi ao "SNL" interpretar dois temas do seu último álbum, "Tickets To My Downfall", sofreu uma queda juntamente com o comediante Pete Davidson, durante os créditos finais.

O incidente terminou, porém, sem lesões - e com boa disposição. Veja aqui o momento e a atuação de Machine Gun Kelly: