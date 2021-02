Nuno Markl escreveu um longo elogio ao seu amigo Bruno Nogueira, que ontem, 31 de janeiro, celebrou o seu 39º aniversário.

"O compincha que vêem à esquerda faz hoje anos e merece variadíssimas honras: como artista destemido, amigo dedicado, pai e marido extremoso. Este bully do Bem, senhor de um exemplar sentido de justiça, entrou na minha existência para aí há quase 20 anos e desde então tem estado presente nas mais compensadoras e felizes saídas da minha zona de conforto: Os Contemporâneos, Uma Nêspera no Cu, Como É Que o Bicho Mexe... e uma próxima aventura televisiva que andamos a cozinhar para breve", revela o radialista e humorista.

"Mas, para lá disso tudo, é daquelas almas que tem estado presente nos bons e nos maus momentos e que me faz rir muito", acrescenta Nuno Markl. Veja aqui a sua mensagem.

