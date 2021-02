Billie Eilish tirou a passada sexta-feira para responder às questões dos fãs, através do Instagram.

A cantora revelou que a sua canção preferida, atualmente, é 'Cigarette Daydreams', dos Cage the Elephant. E disse, ainda, que a melhor série de televisão do momento é "Killing Eve" - o que levou a atriz Jodie Comer a reagir com espanto e entusiasmo.

Questionada sobre quem é o seu "rapaz ideal", Eilish também não hesitou em responder: parecido com Scar, o vilão do filme "O Rei Leão".

Recorde-se que estreia este mês um documentário sobre Billie Eilish e as sessões de gravação do seu álbum de estreia, intitulado "The World's a Little Blurry". A estreia está marcada para o dia 26.