Steve Albini deu uma entrevista à revista "Kerrang!", na qual lembrou uma história passada com os Nirvana, ainda antes de trabalhar com a banda em "In Utero", álbum de 1993 que viria a produzir.

O produtor, que para além da música é um conhecido fanático por póquer, revelou ter feito uma aposta com os Nirvana envolvendo os valores que o grupo lhe iria pagar pelo seu trabalho - 100 mil dólares, ou 202 mil euros a contar com a inflação de 28 anos.

A aposta era simples: caso os Nirvana o conseguissem vencer num jogo de snooker, trabalharia de borla - mas, se vencesse, a banda teria de lhe pagar o dobro. Contudo, Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dave Grohl não aceitaram a "oferta".

"Fiz isso com toda as bandas que produzi", contou Albini. "Nunca ninguém aceitou. Não é como se eu soubesse jogar snooker, mas tenho hipóteses de ganhar num jogo equilibrado. A minha vida não iria mudar se ganhasse ou perdesse, mas creio que os Nirvana não gostavam de arriscar".

Albini revelou ainda o porquê de gostar tanto de póquer, jogo que o levou a vencer, precisamente, 100 mil dólares em 2018. "É um jogo fascinante, e estimula-me o cérebro. Mas se não ganhasse dinheiro com ele não jogava", admitiu.