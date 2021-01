Comentando o resultado das eleições presidenciais, Nuno Gonçalves, dos Gift, convidado da semana do Posto Emissor, mostrou-se surpreendido com o facto de o candidato do partido que ficou em terceiro lugar, André Ventura, do Chega, ter conseguido abrir telejornais.

"Vou passar para o futebol. Imaginemos que o Porto era campeão e quem tinha destaque era o Braga por ter ficado em terceiro. Não me parece coerente", diz o músico de Alcobaça, "está-se a dar um destaque absurdo a alguém que ficou em terceiro lugar nas eleições".

Ouça a partir dos 39m 28s.

